Наука и техника
 
Последние новости
Лавров отправил Евросоюзу видео о насилии против митингующих на Западе
Врач назвала самые вредные для сердца продукты
Стало известно о привезенном Байденом в Белый дом неожиданном предмете
Назван самый популярный иностранный лидер на Украине
Еще одна страна зарегистрировала российскую вакцину
США решили изъять два миллиона баррелей иранской нефти
Самую высокооплачиваемую знаменитость обругали за вечеринку во время пандемии
Егор Крид возмутил поклонников неприличным жестом на съемках «Голос.Дети»
Пашаев рассказал о спрятанной у Ефремова сотне миллионов рублей
Новости партнеров
Прослушать новость

Названа защита Калининграда при «масштабных боевых действиях»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Public Domain / Wikimedia

Минобороны России на базе 79-й отдельной мотострелковой бригады сформирует полк, который усилит сухопутную защиту Калининградской области, сообщают «Известия».

Местом дислокации данного полка назван город Советск. Согласно газете, ссылающейся на источники в военном ведомстве, полк вместе с рядом других частей войдет в состав мотострелковой дивизии.

«Дивизия — это мощный кулак. С одной стороны, у нее есть все, что необходимо для локальных конфликтов. С другой, на случай масштабных боевых действий дивизия имеет все необходимые средства, чтобы защитить Калининград», — считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

По мнению военного историка Дмитрия Болтенкова, «в итоге сделают так, что часть российских войск будет ориентирована на Польшу, а другая — на Литву».

В январе издание Over Defense, используя данные американской организации Center for Naval Analyses (CNA), опубликовало сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области, который предполагает ликвидацию четырех основных целей в данном регионе. Согласно главному редактору журнала «Арсенал Отечества» Виктору Мураховскому, данный сценарий представляет собой клинический идиотизм.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Добавили суши: Калининград усиливает сухопутную группировку
Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
США спланировали прорыв ПВО Калининградской области
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0112 января
Плакат Франтишека Паролека «Белое!»: чехословацкие легионеры «отбеливают» взятую под контроль Транссибирскую магистраль. 1918 год

«Оказались втянуты в российскую смуту»

Армия бывших пленных застряла в России и захватила полстраны. Она не боялась ни Ленина, ни Сталина
10:1629 января

Раскрыто число гаджетов Apple

09:1729 января

Названы тревожные признаки скорого диабета

06:5129 января

Ученые предупредили об опасности «тихого убийцы»

Наука и техника00:04 2 декабря 2020
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.

«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»

Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
06:4129 января

Обнаружена смертельная опасность алкоголя для миллионов людей

05:0429 января

В России рассказали о последствиях похищения «Панциря» американцами

04:3229 января

Названы профессии с самым высоким риском смерти от коронавируса

Наука и техника00:0119 ноября 2020

Пора на выход

Sony выпустила PlayStation 5. Каким получилось новое поколение консолей и во что на ней играть?
03:3829 января

Ученые предупредили о внезапной смерти при COVID-19 из-за дефицита витамина

01:4629 января

Обнаружено слабое место коронавируса

00:1129 января

Американские РСЗО запустят рой «убийц» российских С-400

Россия
Оценена вероятность попадания Бориса Ельцина в группу Дятлова
На россиянина завели дело за сбор недостаточно гнилого валежника
Премьер-министр Японии Рютаро Хасимото и Борис Ельцин «Они могли стоить Ельцину политической карьеры»
75 лет назад Курилы вошли в СССР. Как Россия объявила острова своими и чуть не потеряла их в 90-е?
Глава Ленобласти извинился за отрицавшего холокост профессора
«Он налил в стакан и достал пистолет»
 
Кремль сравнил действия силовиков на протестах в России и Белоруссии
Как в России прошли несанкционированные акции протеста 31 января
Митинги, задержания и снова снежки: что происходило на улицах российских городов
Все материалы
Мир
Псаки высказалась о несуществующем самолете на пресс-конференции
«Это возвращение к темным временам»
Как борец за свободу и демократию стала пособницей геноцида и довела Мьянму до военного переворота
В Пентагоне оценили возможность ядерной войны с Россией
Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в Мексике
Битва за Сахару
В Африке может вспыхнуть еще одна кровопролитная война. Какую роль в этом сыграла Америка?
Российское генконсульство в США пожаловалось на вандала
«Будто оказался на войне»
Как запреты из-за пандемии в Нидерландах привели к самым жестким и массовым беспорядкам за 40 лет
Все материалы
Бывший СССР
Мир в конце тоннеля
Азербайджан обещает Карабаху светлое будущее. Почему в Армении этому не рады?
Борщ важнее, чем Лавра
Или культурные приоритеты украинской власти
Избранный президент Киргизии Садыр ЖапаровДиктатура в законе
В Киргизии завершилась революция, президентом стал бывший арестант. Куда поведет страну новый лидер?
Нет слов
В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски
Все материалы
Экономика
Выгоду от продажи вакцины Pfizer оценили в миллиарды долларов
Ваше сиятельство
В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
Названо лучшее печенье с топленым молоком
«С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС»
Бывший владелец холдинга «Кристалл-Лефортово» — о крупнейшей афере на водочном рынке
В России назвали долю готовых сохранить работу на удаленке компаний
Анатолий ЧубайсАй нано
«Роснано» создавали для технологического прорыва. Почему его не случилось даже через 13 лет
Возможный отказ США от санкций против «Северного потока-2» объяснили
Все материалы
Силовые структуры
Завершено следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Навальному заменили условный срок на реальный и отправили в колонию на 3,5 года
Он проведет в заключении 2 года и 8 месяцев. Суд зачел ему год домашнего ареста
Боевиков из банды Басаева отдали под суд за нападение на российских военных
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Киллер рассказал об убитой и закопанной в подмосковном лесу женщине-ювелире
«Зал так и ахнул»
Депутата Госдумы судят за крупнейшую в истории России взятку. Деньги для него забирали жена и теща
Российской учительнице перерезали горло на улице
Все материалы
Наука и техника
Раскрыты сроки выхода новой Windows
В США раскрыли российскую ТЭ-2
Рассекречена стоимость убийцы флагманов от Xiaomi
Раскрыта «отвратительная» тайна эволюции Дарвина
Все материалы
Спорт
Боец MMA нокаутировал оппонента ударом в корпус
После Хабиба
Нурмагомедов не торопится возвращаться в UFC. Кто станет новым королем ММА?
Боец UFC пошутил о сексе с коллегой и столкнулся с гневом фанатов
Охота на «красных дьяволов»
Суперматч МЮ с «Арсеналом» и шанс для «Сити» упрочить лидерство — главные интриги тура АПЛ
Теннисистка во время матча«Это был ад»
Во Франции тренер годами насиловал юных учениц и снимал их на видео. Почему этого никто не замечал?
Юрген Клопп и Жозе МоуриньюБританский экватор
Битва Моуринью с Клоппом и первый матч «Челси» после отставки Лэмпарда — главные интриги тура АПЛ
Все материалы
Культура
Актера Александра Збруева госпитализировали с пневмонией
Кровавая Луна
Советский космос, падение Европы и охотница на каннибалов: главные сериалы февраля
В США скрыли фильмы о биржевой торговле после мести юзеров Reddit инвестфондам
«Он снимал с них кожу, исследуя мышцы и кости»
Как фанатичная тяга к вскрытию трупов помогла Микеланджело создать легендарного Давида
Популярный рэпер вставит в лоб бриллиант почти за два миллиарда рублей
Можно плакать
Работала с Мадонной, скрывала личность и выпустила революционный альбом — умерла артистка Sophie
Российскому режиссеру пообещали расправу при провале сериала The Last of Us
Все материалы
Интернет и СМИ
Урганта раскритиковали за шутку с намеком на Навального в эфире Первого канала
Блогерша Ида Галич похудела на 25 килограммов и осталась недовольна внешностью
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
Малышева объяснила более высокую смертность от коронавируса среди мужчин
«Все будет нарастать, как снежный ком»
Американские соцсети годами игнорируют законы других стран. Что может заставить их передумать?
Бузова оценила отношения с Батрутдиновым фразой «Мы реально спали друзьями»
«Учат весь мир свободе слова»
 
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян вернула в моду прическу из 90-х
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в спущенных джинсах
Только для избранных
Роскошь, дешевый алкоголь и никаких женщин: как появились элитные мужские клубы
Девушка показала женскую одежду на спящем муже и рассмешила покупателей
Рекламная кампания Calvin Klein с Кендалл ДженнерРуки прочь
Любимая вещь европейских богачей вернулась в моду. 200 лет назад в России она была под запретом
Девушка похудела и прославилась из-за сходства с известной моделью
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Девушка трижды победила рак и умерла от коронавируса
Россиянин поехал за наследством и попал в психбольницу
Кокаиновое наследие
Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Мужчина оказался живым через 20 дней после своих похорон
«Как будто началась война»
В американском городке решили построить утопию без налогов и законов. Все испортили дикие звери
Диетолог назвала стимулирующие работу мозга продукты
Все материалы
Apple наняла инженера из Porsche для работы над своим первым электрокаром
Трехмоторная Tesla Model S и очень быстрые автомобили, которые она «объехала»
Выясняем, какие машины оказались медленнее нового электрического лифтбека Tesla
Mercedes-Benz G-Class разрисовали мексиканскими узорами
Представлен самый мощный Cadillac в истории
Седан CT5-V Blackwing получил компрессорный двигатель и две коробки передач на выбор
Винтажный Chevrolet Corvette Sting Ray превратят в 1200-сильный электромобиль
Кто обновился лучше? Тест бизнес-седанов Mercedes и Volvo
Хитовый Е-Class против непопулярного S90: почему более дорогую и менее мощную модель покупают охотне
Renault защитила дизайн нового Sandero в России
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы