Россия перебросила в Крым воевавшую на Кавказе армию

Россия перебросила в Крым соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), воевавшей на Кавказе в конце 90-х — начале 2000-х, в рамках выполнения учебных стрельб на полигоне Опук. Об этом «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе ЮВО.

В ходе маневров была поставлена задача проверить практические навыки операторов противотанковых управляемых комплексов «Фагот» и «Хризантема» — в частности, применялись нешаблонные подходы при формировании тактических групп.

Отмечается, что учения проходили под руководством командующего войсками ЮВО Александра Дворникова.

В издании отметили, что на территории полигона Опук расположены директрисы (участок полигона — прямая линия, по которой измеряется дальность выстрелов — прим. «Ленты.ру») для танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, а также стрелковые поля для артиллерийских орудий и самоходных артустановок, систем залпового огня и стрелкового вооружения. Соответствующее оборудование позволяет проводить занятия по огневой подготовке и вождению одновременно со специалистами всех подразделений воинских частей объединения береговых войск Черноморского флота.

58-я общевойсковая армия является крупнейшей в составе ЮВО, ее соединения и воинские части дислоцируются на территории Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Объединение прошло серьезный боевой путь: контртеррористические операции, обе чеченские войны, освобождение заложников в Беслане в 2004 году, конфликт в Южной Осетии в 2008 году.

13 апреля сообщалось, что Россия перебросила к своим западным границам две армии и три соединения воздушно-десантных войск в рамках контрольной проверки. Глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, что соответствующие меры были приняты из-за угрожающей военной деятельности НАТО.