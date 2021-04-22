Минобороны анонсировало учения войск в Крыму

Министерство обороны России анонсировало проведение в четверг, 22 апреля, основного этапа учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск на полигоне Опук в Крыму в рамках проверки боеготовности за зимний период. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации ведомства, в практических действиях примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск. Накануне корабли вышли в район проведения учений, а соединение ВДВ с техникой отправилось в назначенный район на самолетах военно-транспортной авиации.

В Минобороны уточнили, что полигон Опук находится в 60 километрах от Феодосии и 40 километрах от Керчи.

В начале апреля Сергей Шойгу объявил о начале проверки боевой готовности российской армии. Войска вышли на полигоны для тактических, тактико-специальных и двусторонних учений на территории всех военных округов и Северного флота, в районах Крайнего Севера, на Курильских островах и Камчатке. Всего в апреле будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы. Все виды и рода войск ВС России будут проверены.