Учения российских войск попали на видео

В Вооруженных силах России начались проверки боеготовности, всего в течение апреля проведут более четырех учений различного масштаба. Видео с ряда полигонов опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Ранее во вторник министр обороны страны Сергей Шойгу объявил проверку боевой готовности армии. По его словам, войска вышли на полигоны для тактических, тактико-специальных и двусторонних учений.

Он потребовал обеспечить «качество занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и техники».

Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, в районах Крайнего Севера, на Курильских островах и Камчатке. До конца месяца планируется провести 4048 учений. В маневрах задействованы все виды и рода войск.