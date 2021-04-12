Российские военные проверили стратегические «глушилки»

Военные Балтийского и Северного флотов провели учения, во время которых были протестированы сверхдальнобойные станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

В ходе учений, практически не отличающихся от боевых условий, подразделения РЭБ на расстоянии в несколько тысяч километров находили и подавляли станции связи условного противника и пытались выстоять против ответного радиоэлектронного удара. Какие именно системы проходили боевую проверку, не раскрывается.

В ноябре 2020 года стало известно, что Южный военный округ (ЮВО) одним из первых в России получит станции радиоэлектронной борьбы «Палантин», предназначенные для подавления каналов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в частности, стран НАТО, а также сотовой и радиосвязи. По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, комплекс «Палантин» создавался прежде всего «для противодействия новейшим военным системам связи НАТО». Особенно востребованным данное средство РЭБ, по мнению специалиста, станет для «глушения» беспилотников «любого класса».

Ранее сообщалось, что российские танки Т-72Б3М и Т-80БВМ получат противоминную систему «Лесочек». Соответствующий комплекс РЭБ подавляет радиоканалы управления мин и самодельных взрывных устройств, тем самым повышая живучесть боевых машин.