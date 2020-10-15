Российские Т-72Б3М и Т-80БВМ получат «Лесочек»

Российские танки Т-72Б3М и Т-80БВМ получат противоминную систему «Лесочек», сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники (НИИ БТВТ) Минобороны России.

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Агентство пишет, что соответствующий комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавляет радиоканалы управления мин и самодельных взрывных устройств, тем самым повышая живучесть танков.

Также в НИИ БТВТ предлагается установить на Т-72Б3М и Т-80БВМ комплекс активной защиты «Арена-М» и дополнительные блоки динамической защиты в жестком корпусе по бортам.

В феврале военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что российский основной танк Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ, в связи с чем, если вторую боевую машину считать «танком для бедных», то первая окажется «танком для нищих».