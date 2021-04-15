В российской армии завершились основные преобразования

Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью «Российской газете» заявил о завершении основных преобразований в армии.

«Вооруженные силы приведены к трехвидовой структуре, а их штатная численность доведена до установленных указом президента Российской Федерации параметров», — сказал министр. Он подчеркнул, что сегодня Вооруженные силы (ВС) России отвечают всем требованиям, которые предъявляются к самым передовым армиям мира. «Российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной», — добавил Шойгу.

Глава Минобороны пояснил, что в российской армии созданы «самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях», сформированы новые подразделения, появился новый вид Вооруженных сил — Воздушно-космические силы. Также сформировано объединенное стратегическое командование Северного флота, усилен состав войск в Крыму, создано оперативное командование в дальней оперативной зоне, управляющее кораблями, выполняющими задачи в Средиземном море.

В начале апреля Сергей Шойгу объявил о начале проверки боевой готовности российской армии. Войска вышли на полигоны для тактических, тактико-специальных и двусторонних учений на территории всех военных округов и Северного флота, в районах Крайнего Севера, на Курильских островах и Камчатке. Всего в апреле будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы. Все виды и рода войск ВС России будут проверены.