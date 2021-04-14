Шойгу рассказал о чуть не сорвавшем маневр с подлодками белом медведе

Министр обороны и президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал о белом медведе, который чуть не сорвал уникальный маневр со всплытием подводных лодок в Арктике. Об этом сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что место всплытия субмарин обозначили небольшими флажками, и к одному из них подошел медведь. «Вынуждены были его отгонять, потому что лодка должна была снизу всплывать, а медведь как раз стоял на этом месте. Они там есть, они чувствуют себя свободно», — отметил Шойгу.

Он добавил, что потом подлодка пробила лед именно в том месте, где ходил хищник.

Ранее 26 марта три атомные подводные лодки Военно-морского флота России впервые в истории одновременно всплыли из-подо льда на учениях в Арктике. Главком ВМФ адмирал Николай Евменов уточнил, что субмарины находились на расстоянии до 300 метров друг от друга.