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Захарова сравнила триумф российских фигуристок со вплывшими в Арктике подлодками

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Фото: Пресс-служба МИД РФ

Триумф российских фигуристок в Швеции можно сравнить с покорением льда атомными подлодками, всплывшими в Арктике. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.

«В один день три российские фигуристки и три российские атомные подводные лодки покорили лед. И все это впервые. И все это после года, перевернувшего жизнь планеты», — написала представитель ведомства.

Она отметила, что этот день необходимо вспоминать всякий раз, когда речь зайдет об обоснованности санкций. «Их цель в одном — остановить наше развитие», — заключила Захарова.

26 марта три атомные подводные лодки Военно-морского флота России впервые в истории одновременно всплыли из-подо льда на учениях в Арктике. Также ранее российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

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