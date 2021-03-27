Тарасова оценила победу российских фигуристок на чемпионате мира

Российские фигуристки, которые заняли весь пьедестал на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме, показали выдающийся результат. Об этом заявила ТАСС заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

На чемпионате мира Анна Щербакова завоевала золотую медаль, набрав в общей сложности 233,17 балла. На втором месте расположилась Елизавета Туктамышева с 220,46 балла. Третье место заняла Александра Трусова с 217,20 балла.

Тарасова рассказала о радости россиян за победу спортсменок и поблагодарила их и тренеров за первые места на соревнованиях. «Они смогли надорваться и сделать то, что они сделали. Что и говорить, мы превосходим всех. Впервые в нашей истории все три девочки стоят на пьедестале», — подчеркнула она.

Комментируя завоеванное Туктамышевой серебро, заслуженный тренер обратила внимание на то, что фигуристка «должна была что-то выиграть, так как долго шла к тому, чтобы вновь попасть на чемпионат мира».

В то же время тренер посоветовала Трусовой пересмотреть свой подход к программам. По ее словам, фигуристка совершила неразумный поступок, заявив пять четверных прыжков на произвольную программу. «Она делает все по-своему. Просто очень жалко, хочется помочь, поговорить, ведь она пропадет», — заключила Тарасова.

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