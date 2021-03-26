Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме. Трансляция велась на сайте Первого канала.

Анна Щербакова завоевала золотую медаль, набрав в общей сложности 233,17 балла. На втором месте расположилась Елизавета Туктамышева с 220,46 балла. Третье место заняла Александра Трусова с 217,20 балла.

Щербакова была лидером после короткой программы, набрав 81 балл. На втором месте располагалась японка Рики Кихира (79,08). Третье место занимала Туктамышева (78,86). Трусова была лишь 12-й.

Щербакова — трехкратная чемпионка России, серебряный призер чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата мира среди юниоров. Она тренируется в группе Этери Тутберидзе.

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