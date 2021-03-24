Российская фигуристка Анна Щербакова оценила свой прокат в короткой программе на чемпионате мира 2021 года в шведском Стокгольме. Ее слова приводит РИА Новости.

Щербакова назвала катание довольно нервным, отметив, что очень волновалась. Фигуристка добавила, что следила за всеми элементами. Она рада, что выполнила самый важный прыжок в программе — каскад. «Мы много работаем на тренировках, хочется, чтобы это было не зря. Хочется показывать результат на соревнованиях», — подытожила спортсменка.

Щербакова стала лидером после короткой программы. 16-летняя фигуристка набрала за прокат 81 балл. На втором месте расположилась японка Рика Кихира. Третье место заняла еще одна россиянка Елизавета Туктамышева. Третья россиянка Александра Трусова, сорвавшая каскад, осталась на 12-м месте.

Произвольная программа в женском одиночном катании пройдет 26 марта. Она начнется в 20:00 по московскому времени.