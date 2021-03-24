Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала провал в короткой программе на чемпионате мира 2021 года в шведском Стокгольме. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Трусова заявила, что не справилась с волнением, которое в последнее время постоянно присутствует на соревнованиях. «Не знаю, почему, буду думать и стараться кататься чисто», — отметила она. 16-летняя фигуристка добавила, что не стала исполнять тройной аксель в программе, так как он не получался на утренней тренировке.

После короткой программы Трусова занимает 12 место, набрав 64,82 балла. Она не стала исполнять тройной аксель и сорвала каскад. Лидирует россиянка Анна Щербакова с 81 баллом. На втором месте расположилась японка Рика Кихира. Третье место заняла еще одна россиянка Елизавета Туктамышева.

Произвольная программа в женском одиночном катании пройдет 26 марта. Она начнется в 20:00 по московскому времени.