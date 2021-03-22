Хореограф группы Тутберидзе анонсировал предвзятость судей к россиянкам на ЧМ

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков анонсировал предвзятое отношение судей к россиянкам на чемпионате мира 2021 года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, многих раздражает засилье спортсменок из России в женском одиночном катании. Именно поэтому арбитры будут занижать представительницам страны оценки. Он также отметил, что относится к этому с пониманием. Железняков также заявил, что считает оценки российских судей на внутренних соревнованиях справедливыми.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме. 24 марта женщины представят короткую программу, а спустя два дня — произвольную.

Россию в женском одиночном катании на турнире представят воспитанница Тутберидзе Анна Щербакова, а также Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. Спортсменки тренируются под руководством Евгения Плющенко и Алексея Мишина соответственно.

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