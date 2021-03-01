Тарасова оценила состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила состав сборной России на чемпионат мира 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист назвала список участников турнира логичным, а также отметила, что ее приглашали в тренерский совет для принятия решения. Тарасова добавила, что рада включению в состав одиночника Евгения Семененко, выигравшего финал Кубка России.

В понедельник, 1 марта, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав на чемпионат мира. Турнир пройдет 22-28 марта в Стокгольме.

Окончательный список участников был утвержден по результатам Кубка России. В женском одиночном катании выступят Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева, а в мужском — Михаил Коляда и Евгений Семененко.

Спортивные пары будут представлены Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, а также Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. В танцах на льду выступят Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.