Плющенко объяснил неудачный прокат Косторной в финале Кубка России

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко объяснил неудачное выступление своей подопечной Алены Косторной в короткой программе в финале Кубка России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, спортсменка до конца не восстановилась после коронавируса. Он также добавил, что они долго сомневались, стоит ли ей принимать участие в соревнованиях. «Неудачи бывают у всех спортсменов, поэтому "хоронить" Алену не стоит. Вся жизнь впереди», — добавил Плющенко.

Короткую программу в финале Кубка России спортсмены представили в субботу, 27 февраля. Косторная допустила серьезную ошибку при исполнении каскада и получила от судей 70,14 балла. Спортсменка находится на шестом месте. Лидирует Камила Валиева (88,71 балла).

Турнир проходит в Москве. Произвольную программу одиночницы представят в воскресенье, 28 февраля.

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