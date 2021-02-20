Трусова порассуждала о возвращении к Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова порассуждала о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам спортсменки, она не планирует делать этого. Россиянка отметила, что подход ее нынешнего наставника Евгения Плющенко немного отличается, однако сейчас она привыкла к его требованиям и чувствует себя комфортно.

Кроме того, Трусова добавила, что ее бывшие партнеры по группе Тутберидзе не стали хуже с ней общаться после перехода. Она также добавила, что ни разу не пожалела о смене тренера.

Трусова перешла в академию Плющенко перед началом нового сезона. 16-летняя спортсменка — двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призер взрослых чемпионата Европы и финала Гран-при. Этих наград она добилась, тренируясь под руководством Тутберидзе.