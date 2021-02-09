Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подвел итоги Кубка Первого канала в Москве. Тренер высказался в своем Instagram.

Спортсмен поблагодарил Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФКР) за интересный формат турнира и выразил надежду, что соревнования станут ежегодными. Он также отметил, что его подопечная Александра Трусова была лучшей в команде Евгении Медведевой.

Соревнования проходили в московском дворце спорта «Мегаспорт». 5 февраля состоялся прыжковый турнир между российскими мужчинами и женщинами, в котором победили последние.

6-7 февраля в командном турнире встретились команды Медведевой и Алины Загитовой. В каждом коллективе было по три одиночника, три одиночницы, три танцевальных дуэта и две спортивные пары. Победитель соревнований, призовой фонд которых составлял 10 миллионов рублей, определился суммированием всех баллов. Первенствовала команда Загитовой.