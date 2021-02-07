Команда Загитовой победила на Кубке Первого канала

Команда Алины Загитовой победила соперников из коллектива Евгении Медведевой на командном турнире в рамках Кубка Первого канала в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмены продемонстрировали произвольную программу в воскресенье, 7 февраля. Итоговый счет: 2634,95 — 2606,21 в пользу подопечных олимпийской чемпионки. Решающие баллы команде Загитовой принесли одиночницы.

Среди представителей команды Загитовой были Анна Щербакова, Камила Валиева, Дмитрий Валиев, а также пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов. За команду Медведевой выступали такие фигуристы, как Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Михаил Коляда и танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин.

Командный турнир проходил в московском дворце спорта «Мегаспорт». В каждой команде было по три одиночника, три одиночницы, три танцевальных дуэта и две спортивные пары. Победитель соревнований, призовой фонд которых составлял 10 миллионов рублей, определился суммированием всех баллов.