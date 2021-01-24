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Ягудин станет ведущим командного турнира с участием Загитовой и Медведевой

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Алексей Ягудин
Алексей Ягудин
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о том, что станет ведущим и комментатором командного турнира. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

По словам Ягудина, в турнире примут участие лучшие фигуристы России. Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева станут капитанами команд на соревнованиях нового формата.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о противостоянии Загитовой и Медведевой в рамках турнира.

Командный турнир пройдет в Москве с 5 по 7 февраля. Свое участие в нем подтвердили Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова и ряд других представителей сборной России.

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