Тарасова высказалась о противостоянии Загитовой и Медведевой на турнире в Москве

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о противостоянии российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой на турнире в Москве. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменки станут капитанами команд на соревнованиях нового формата. «Я думаю, что им непринципиально победить друг друга. Главное, увидеть их в деле», — заявила Тарасова.

В октябре 2020-го бывшая ученица российского специалиста Этери Тутберидзе Дарья Паненкова рассказала об отношениях Загитовой и Медведевой. Она заявила, что перед Олимпийскими играми 2018 года атмосфера в группе была рабочей, а общение между спортсменками — нормальным.

16 сентября 2020 года Медведева объявила о возвращении в группу Тутберидзе из команды канадца Брайана Орсера. За рубежом фигуристка тренировалась с лета 2018-го. Медведева сменила тренера после того, как проиграла Загитовой в личном первенстве Олимпиады в Пхенчхане. На фоне этого появились слухи о конфликте фигуристки с Загитовой и Тутберидзе.

Командный турнир пройдет в Москве с 5 по 7 февраля. Свое участие в нем подтвердили Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова и ряд других представителей сборной России.