Бывшая ученица Тутберидзе рассказала об отношениях Медведевой и Загитовой

Бывшая ученица российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Дарья Паненкова рассказала об отношениях Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Паненкова заявила, что перед Олимпийскими играми в Пхенчхане атмосфера в группе была рабочей. «В плане общения между ними все было нормально, они разговаривали. Но когда выходили на лед, то боролись друг против друга, старались сделать элементы лучше, чем другая», — посчитала фигуристка.

29 сентября сообщалось, что Загитова резко отреагировала на возвращение Медведевой в группу Тутберидзе. Фигуристку удивил не только сам переход, но и скорость, с которой он был осуществлен. Кроме того, олимпийская чемпионка отказалась вести с Медведевой шоу «Ледниковый период». Она якобы поставила продюсерам проекта жесткое условие.

16 сентября Медведева объявила о решении вернуться в группу Тутберидзе из команды канадского специалиста Брайана Орсера. Фигуристка ушла от Тутберидзе летом 2018 года, после того как проиграла Загитовой на Олимпиаде. На фоне поражения Медведевой и перехода к новому тренеру появились слухи о ее конфликте с Загитовой и Тутберидзе.

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