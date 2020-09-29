Стало известно о реакции Загитовой на возвращение Медведевой к Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Алина Загитова резко отреагировала на возвращение соотечественницы Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе. Об этом стало известно источникам «Бизнес Online» во вторник, 29 сентября.

По информации издания, Загитову удивил не только сам переход, но и скорость, с которой он был осуществлен.

Кроме того, олимпийская чемпионка отказалась вести с Медведевой шоу «Ледниковый период». Она якобы поставила продюсерам проекта жесткое условие. Первый канал выбрал Загитову потому, что у Медведевой более насыщенный график из-за выступлений на соревнованиях.

16 сентября Медведева объявила о решении вернуться в группу Тутберидзе из команды канадского специалиста Брайана Орсера. Фигуристка поблагодарила его за проделанную работу и понимание.

31 августа стало известно, что Загитова станет соведущей Алексея Ягудина в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Помимо золота Олимпиады-2018 в Пхенчхане, на ее счету также победы на чемпионате мира, Европы и в финале Гран-при. Всех наград она добилась, занимаясь под руководством Тутберидзе.

Медведева ушла от Тутберидзе к канадскому тренеру летом 2018 года, после того как проиграла Загитовой на Олимпиаде. Кроме серебра Игр-2018 в личном турнире, в активе Медведевой серебро в команде, а также по два золота на чемпионатах мира и Европы и в финале Гран-при. В 2018 году она также работала на проекте «Ледниковый период» в качестве ведущей.