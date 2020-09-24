Плющенко ответил штабу Тутберидзе цитатой из «Жмурок»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в Instagram ответил на критику со стороны директора «Самбо-70» Рената Лайшева.

Плющенко ответил Лайшеву цитатой героя Никиты Михалкова из фильма «Жмурки». «Ну если ты видишь, что ситуация накаляется, переведи стрелку на другой день!» — говорится в видео. «Директору штаба от "бездельника", — подписал пост Плющенко.

23 сентября Лайшев высказался о конфликте между Тутберидзе и Плющенко. Он пристыдил олимпийского чемпиона за переманивание спортсменок и назвал его бездельником.

22 сентября командой Тутберидзе была опубликована переписка, в которой Рудковская предлагала Загитовой перейти к Плющенко. В ответ олимпийский чемпион заявил, что штабу Тутберидзе должно быть стыдно за свои действия.

Перед началом нового сезона фигуристки Александра Трусова и Алена Косторная перешли из группы Тутберидзе в академию Плющенко. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы. Косторная — победительница континентального первенства и финала Гран-при сезона-2019/2020.