Директор «Самбо-70» пристыдил Плющенко

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о конфликте между тренерами Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко. Его слова приводит ТНВ.

Лайшев пристыдил Плющенко за переманивание спортсменок. «Он бездельник, ему должно быть стыдно. А мы перешли в наступление. И Медведева, и Загитова, и Косторная с Трусовой — все они ученицы Тутберидзе, которая является настоящим пахарем. Все остальные Плющенки, Рудковская на ней пиарятся», — заявил он.

Директор «Самбо-70» добавил, что Плющенко не воспитывал чемпионов и кроме спортивного прошлого ничем не обладает. «На сегодняшний день команда Тутберидзе работает каждый день, а со стороны Плющенко одна показуха», — подытожил он.

22 сентября командой Тутберидзе была опубликована переписка, в которой Рудковская предлагала Загитовой перейти к Плющенко. В сообщении продюсер рассказывает об открытии новых ледовых школ тренера и привлечении иностранных тренеров. В ответ Плющенко заявил, что штабу Тутберидзе должно быть стыдно за свои действия.

Перед началом нового сезона Трусова и Косторная перешли из группы Тутберидзе в академию Плющенко. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы. Косторная — победительница континентального первенства и финала Гран-при сезона-2019/2020.