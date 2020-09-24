Плющенко спародировал переписку Рудковской с Загитовой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram спародировал переписку супруги Яны Рудковской с фигуристкой Алиной Загитовой.

Спортсмен предположил, как бы выглядел диалог тренера Этери Тутберидзе с его сыном Александром. По мнению Плющенко-старшего, специалист предложила бы юному фигуристу перейти в ее группу при условии выплаты ей половины от всех доходов спортсмена, а также «ежемесячных 30 тысячах рублей в конверте». Кроме того, Тутберидзе в обязательном порядке взяла бы на себя ведение Instagram Плющенко-младшего. Еще одним условием для перехода должно было стать наличие в арсенале спортсмена тройных прыжков.

Переписка Рудковской и Загитовой была опубликована командой Тутберидзе в Instagram 22 сентября. В сообщении продюсер рассказывает об открытии новых ледовых школ Евгения Плющенко и привлечении иностранных тренеров, предлагая олимпийской чемпионке сменить тренера. В ответ Плющенко заявил, что штабу Тутберидзе должно быть стыдно за свои действия.

Семилетний Александр Плющенко занимается фигурным катанием в академии отца и регулярно выступает в ледовых шоу, а также имеет несколько рекламных контрактов. Он зарабатывает 12 миллионов рублей в год.