Сын Плющенко обратился к Путину

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, обратился к президенту России Владимиру Путину. Интервью с юным спортсменом опубликовано на канале Super в YouTube.

Плющенко-младший попросил главу государства принять закон о запрете для издания StarHit на публикацию «гадостей» о нем и других детях без согласия на это родителей. Кроме того, он рассказал о желании стать пятикратным олимпийским чемпионом, а также признался, что устает от внимания общественности к своей персоне.

Материал об Александре Плющенко, в соцсетях известном как Гном Гномыч, появился в StarHit 3 мая. В нем говорилось, что семилетний мальчик страдает синдромом Аспергера. Родители фигуриста опровергли эту информацию и пригрозили изданию судом. Бывший главный редактор печатной версии StarHit Андрей Малахов позднее принес извинения семье Плющенко.

Александр Плющенко занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу, а также имеет несколько рекламных контрактов. Он зарабатывает 12 миллионов рублей в год.