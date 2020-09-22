Плющенко отреагировал на насмешки Аршавина в адрес его сына

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в интервью телеканалу «Россия 24» отреагировал на насмешки бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина в адрес его сына Александра.

«Я не люблю, когда обижают мою семью, это несправедливо и неправильно. Аршавина я давно знаю, может быть, [он] тогда не выспался», — заявил Плющенко. Он также обратил внимание на то, что из-за своей популярности Плющенко-младший зачастую попадает под шквал критики.

В мае этого года Аршавин пошутил о том, что родители заставляют Александра Плющенко участвовать в съемках видео для соцсетей. В ответ сын фигуриста заявил, что не потерпит гадостей в свой адрес и отметил, что «из-под палки его никто не заставляет ничего делать».

Плющенко-младший занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу. Он зарабатывает 12 миллионов рублей в год.