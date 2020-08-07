Киркоров объяснил уход дочери из академии Плющенко

Певец Филипп Киркоров объяснил уход его дочери Аллы-Виктории из академии по фигурному катанию Евгения Плющенко. Его слова приводит «Собеседник».

Киркоров заявил, что дочь была влюблена в фигурное катание, однако он посчитал этот вид спорта слишком травмоопасным. «Алла-Виктория была влюблена, но не в маленького Гном Гномыча (сына Плющенко Александра — прим. «Ленты.ру»), о котором многие говорили. А в старшего Плющенко. Но я больше за земные приключения», — добавил певец.

Киркоров воспитывает двоих детей от суррогатных матерей: восьмилетних Аллу-Викторию и Мартина-Кристина.

6 июля Плющенко рассказал о ценах на занятия фигурным катанием в его академии. Он заявил, что минимальная цена составляет 15 тысяч рублей в месяц.

В академии Плющенко теперь тренируются чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Также с мая этого года там числится тренер Сергей Розанов, работавший в группе Этери Тутберидзе с 2017-го по 2020 год.