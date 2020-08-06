Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о ценах на занятия фигурным катанием в его академии. Его слова приводит РБК.

Плющенко заявил, что минимальная цена составляет 15 тысяч рублей в месяц. В такую группу может попасть ребенок, имеющий как минимум два года обучения фигурному катанию. Тренер добавил, что бесплатно в академию могут попасть дети с особенностями развития (ДЦП, синдромом Дауна), а также из многодетных и малоимущих семей.

В академии Плющенко теперь тренируются чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Также с мая этого года там числится тренер Сергей Розанов, работавший в группе Этери Тутберидзе с 2017 по 2020 год.

В июне тренер младшей группы Тутберидзе Алена Высоцкая рассказала, сколько стоят занятия фигурным катанием. По ее словам, на начальном этапе родителям спортсменов до шести лет придется тратить около 50 тысяч рублей в месяц для достижения результата.