Тренер группы Тутберидзе рассказала о ценах на занятия фигурным катанием

Тренер младшей группы Этери Тутберидзе Алена Высоцкая рассказала, сколько стоят занятия фигурным катанием. Ее слова приводит Sport24.

Высоцкая заявила, что занятия, нацеленные на спорт высоких достижений, стоят дорого. По ее словам, на начальном этапе родителям фигуристов до шести лет придется тратить около 50 тысяч рублей в месяц для достижения результата. «Дальше ценник увеличивается, потому что увеличивается объем. Но, если вы занимаетесь в группе Тутберидзе, где льда предоставляется достаточно, возможно, вам не будут нужны дополнительные тренировки», — отметила тренер.

Высоцкая добавила, что в возрасте 5-6 лет ребенок отбирается в спортивную школу на бюджетной основе, и обучение в случае отбора для него проходит бесплатно. «Получается, может быть такое, что с семи лет вы дальше не платите — есть шанс, что школа предоставляет таланту ребенка все необходимые условия», — подытожила она.

Методы Тутберидзе неоднократно подвергались критике. Так, в марте 2020-го бывшая финская фигуристка Киира Корпи сравнила работу в группе Тутберидзе с фабрикой и назвала ее методы «признаком бесчеловечной культуры».

Воспитанницы Тутберидзе заняли весь пьедестал на чемпионате Европы 2020 года. В группу тренера также входит олимпийская чемпионка Алина Загитова, взявшая паузу в выступлениях.

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