У Тутберидзе нашли болевую точку

Финское издание Yle опубликовало статью о методах работы российского тренера Этери Тутберидзе. Материал появился на сайте газеты.

«У Тутберидзе есть болевая точка, которая переросла в глубокую рану. Ее школа известна из-за успехов юных фигуристок, но вот со взрослыми ей тяжело работать», — посчитали журналисты. Отмечается, что уход Александры Трусовой к Евгению Плющенко стал переломным моментом для работы группы.

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Yle пишет, что группа Тутберидзе монополизировала женское катание в России, а тренер стала героем в глазах поклонников. «Переход Трусовой в лагерь соперника позволит немного разрушить эту монополию и даст Плющенко возможность заявить о себе в качестве тренера», — подытожили они.

Методы Тутберидзе неоднократно подвергались критике. Так, в марте 2020-го бывшая финская фигуристка Киира Корпи сравнила работу в группе Тутберидзе с фабрикой и назвала ее методы «признаком бесчеловечной культуры».

Воспитанницы Тутберидзе заняли весь пьедестал на чемпионате Европы 2020 года. В группу тренера также входит олимпийская чемпионка Алина Загитова, взявшая паузу в выступлениях.

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