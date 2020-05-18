Тарасова дала совет «вякающим» в адрес группы Тутберидзе иностранцам

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью «Ленте.ру» рассказала о том, как реагировать на критику иностранцев в адрес сборной России и, в частности, группы Этери Тутберидзе.

Тарасова посоветовала им маскировать зависть. «К вяканью этих критиков никто не прислушивается, это смешно», — заявила она. Тренер подчеркнула, что не понимает, как «люди, которые понятия не имеют о фигурном катании, которые никогда не выигрывали, дают какие-то оценки Тутберидзе».

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Кроме того, Тарасова отметила, что не отвечала бы на критику и «шла бы дальше».

Методы Тутберидзе неоднократно подвергались критике. Так, в марте 2020-го бывшая финская фигуристка Киира Корпи сравнила работу в группе Тутберидзе с фабрикой и назвала ее методы «признаком бесчеловечной культуры».

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