В группе Тутберидзе рассказали о планах на Медведеву

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал о планах на фигуристку Евгению Медведеву, которая вернулась в группу Этери Тутберидзе от канадского тренера Брайана Орсера. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«У нас три с половиной недели, чтобы подготовить ее к первому этапу Кубка России, постараемся улучшить форму, которая сейчас есть», — заявил специалист. Он добавил, что «грандиозных действий» за такой короткий срок совершить не удастся.

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Также хореограф заверил, что обе программы, поставленные спортсменке у Орсера, оставят, но будут незначительно изменять. «Внутри этих программ мы будем смотреть и заходы, и связки. Где-то добавлять, где-то убирать», — заключил он.

Ранее Глейхенгауз допустил возвращение Александры Трусовой и Алены Косторной из академии Евгения Плющенко, сравнив их с Медведевой. Он подчеркнул, что двери катка, где занимается группа Тутберидзе, всегда открыты.

16 сентября Медведева объявила о решении вернуться в группу Тутберидзе. Фигуристка поблагодарила Орсера за проделанную работу и понимание.

Медведева ушла от Тутберидзе к канадскому тренеру летом 2018 года, после того как проиграла соотечественнице Алине Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане. Кроме серебра Игр-2018 в личном турнире, под руководством Тутберидзе Медведева завоевала серебро в команде, а также по два золота на чемпионатах мира, Европы и в финале Гран-при.