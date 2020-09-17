Ягудин сравнил работу Медведевой с Орсером и Тутберидзе

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин сравнил работу Евгении Медведевой с канадским тренером Брайаном Орсером и отечественным специалистом Этери Тутберидзе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Ягудин посчитал, что в Канаде у Медведевой был абсолютно другой, мягкий тренировочный процесс. «Не могу сказать, что Орсер испортил Женю. Но русский человек в душе романтик. И романтизм порой добавляет лени. Нам нужны строгие правила. Этери была и осталась тем человеком, который будет заряжать Женю», — заявил он. Фигурист добавил, что тандем Тутберидзе и Медведевой был плодотворным раньше, поэтому должен принести результат и сейчас.

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Медведева объявила о решении вернуться в группу Тутберидзе 16 сентября. Фигуристка поблагодарила Орсера за проделанную работу и понимание.

Медведева ушла от Тутберидзе к Орсеру летом 2018 года после того, как проиграла Загитовой в личном турнире Олимпиады в Пхенчхане. Кроме серебра Игр-2018, под руководством Тутберидзе Медведева по два раза побеждала на чемпионатах мира, Европы и в финале Гран-при.