Медведева рассказала об отношениях с Загитовой

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об отношениях с олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я не понимаю, откуда люди взяли, что у нас был конфликт. У нас с Алиной не было никакого конфликта. Точнее, я не буду говорить за Алину. Я буду говорить за себя. У меня с Алиной никакого конфликта не было. Никакой вражды не было», — сказала Медведева.

Материалы по теме «Признаю свою слабость» Медведева пролетела мимо финала Гран-при. Что дальше?

Фигуристка отметила, что глубоко уважает Загитову как спортсменку. «После такого трудного олимпийского сезона она продолжает держать свой статус, и это очень дорогого стоит. Сейчас она работает еще в два раза больше. И это очень впечатляет», — добавила Медведева. По словам спортсменки, ей сложно представить, чтобы кто-то работал усерднее, чем Загитова в олимпийский год.

Медведева и Загитова считались главными фаворитками в борьбе за золото Олимпийских игр 2018 года, однако победу одержала Загитова. После ОИ Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где начала тренироваться под руководством Брайана Орсера. Комментируя уход фигуристки, Тутберидзе рассказывала о зависти Медведевой к Загитовой. По ее словам, после Олимпиады Медведева была недовольна тем, что Загитову не продержали в юниорах еще год.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!