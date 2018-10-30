Медведеву и Загитову сравнили со сцепившимися кошками

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала соперничество между соотечественницами Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой. Пост спортсменки опубликован в ее Twitter-аккаунте.

21-летняя фигуристка разместила gif-изображение, где две кошки вцепились в кусок мяса с разных концов. А третье животное при этом лакомится его серединой.

«Пускай мир наблюдает за битвой между Медведевой и Загитовой. Я? Я буду кошкой посередине, которая наслаждается каждой секундой», — написала спортсменка.

На прошедшем в Канаде этапе мирового Гран-при Туктамышева заняла первое место. Медведева довольствовалась третьей строчкой. Из-за неудачного выступления в короткой программе ей не удалось опередить соотечественницу, несмотря на лучший результат за прокат произвольной программы.

Во время Олимпиады в Пхенчхане Медведева вместе с Загитовой выступали под началом тренера Этери Тутберидзе. Обе фигуристки претендовали на золотую медаль, однако выиграть ее смогла Загитова. Медведева после соревнований сменила тренера, переехав в Канаду, где приступила к занятиям под руководством местного специалиста Брайана Орсера. Комментируя уход фигуристки, Тутберидзе упомянула о зависти Медведевой к Загитовой. По ее словам, после Олимпиады Медведева была недовольна тем, что Загитову не удержали в юниорах еще на год.

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