Медведева разбудила вторую личность

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что она вернула «личность, которой на пути лучше не попадаться». Так она прокомментировала свое выступление в произвольной программе на этапе Гран-при в Канаде, сообщает «Матч ТВ».

«С моральной стороны я очень довольна. Не столько прокатом, сколько самой подготовкой к нему, потому что я вернула свою личность, которая вторая. Которой лучше на пути не попадаться, когда она включается. Люди шугаются, но это не значит, что я плохой человек. Я очень рада, что мне удалось пробудиться с новой силой. Для меня это очень важно», — рассказала Медведева.

Материалы по теме «Чувствовала себя диким зверем» Медведева снова проиграла россиянке. И это не Загитова

Россиянка стала первой в произвольной программе, однако из-за седьмого места в короткой в итоге оказалась третьей. Победительницей этапа стала еще одна россиянка Елизавета Туктамышева.

В короткой программе Медведева показала худший результат в карьере. Россиянке не удались некоторые технические элементы. В частности, Медведева упала после исполнения тройного флипа.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!