Роднина отреагировала на воссоединение Медведевой с Тутберидзе

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на воссоединение россиянки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «Советский спорт».

По словам спортсменки, фигуристка и специалист поговорили как два профессиональных человека и решили все проблемы. Она также добавила, что никто бы не узнал о переговорах, если бы стороны не пришли к согласию.

16 сентября Медведева объявила о решении вернуться в группу Тутберидзе из команды канадского специалиста Брайана Орсера. Фигуристка поблагодарила его за проделанную работу и понимание.

Медведева ушла от Тутберидзе к канадскому тренеру летом 2018 года, после того как проиграла Загитовой на Олимпиаде. Кроме серебра Игр-2018 в личном турнире, в активе Медведевой серебро в команде, а также по два золота на чемпионатах мира и Европы и в финале Гран-при. В 2018 году она также работала на проекте «Ледниковый период» в качестве ведущей.