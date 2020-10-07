Роднина высказалась о введении системы трансферов в фигурном катании

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном разряде Ирина Роднина высказалась о возможном появлении в фигурном катании системы трансферов. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка посчитала эту идею заслуживающей внимания. «У нас спортсмен не может работать как крепостной. С другой стороны, должны быть какие-то правила перехода, должны учитываться средства, вложенные в него, как и везде», — заявила Роднина.

Ранее в среду, 7 октября, президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Сергей Чопозов заявил ТАСС, что в течение года разработает концепцию трансферной системы. В августе о необходимости введения контрактной системы заявил серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух.

Перед началом нынешнего сезона в российском фигурном катании состоялось несколько резонансных переходов. В частности, Алена Косторная и Александра Трусова ушли из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.