Загитову назвали «Муму фигурного катания»

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина призналась, что не собирается уделять внимание шоу «Ледниковый период». Об этом сообщает Sport24.

Роднина заметила, что не интересуется шоу с участием российской спортсменки Алины Загитовой. Парламентарий назвала ее «Муму фигурного катания». Загитова и бывший фигурист Алексей Ягудин — ведущие нового сезона «Ледникового периода».

10 сентября Роднина раскритиковала Загитову за участие в шоу. Экс-спортсменка назвала выбор 18-летней фигуристки «коммерческим подходом».

После того, как стало известно об участии Загитовой в новом сезоне телешоу, она снялась с контрольных прокатов сборной России, заявив, что хочет сосредоточиться на работе ведущей.

Загитова — чемпионка Олимпийских игр. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при.