Роднина осудила поведение Загитовой

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина осудила поведение российской фигуристки Алины Загитовой и посоветовала вывести ее из состава сборной России. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Роднина обратила внимание на то, что Загитова сделала выбор в пользу шоу. «Это коммерческий подход — ведь на прокаты придут несколько сот человек, и начнутся пересуды о ее форме, а на Первом канале она будет каждую неделю светиться и при этом получать гонорар. Но, сказать честно, была бы она поумнее, сказала бы, что снимается в связи с учебой», — посчитала она.

По мнению депутата, федерации стоит задуматься о выводе Загитовой из национальной сборной. «Пусть берет академический отпуск. Если была сделана ошибка по включению Загитовой в сборную, наверное, приходит время ее исправлять», — подытожила Роднина.

31 августа стало известно, что Загитова станет соведущей Алексея Ягудина в новом сезоне телешоу «Ледниковый период». После этого она снялась с контрольных прокатов сборной России, заявив, что хочет сосредоточиться на работе ведущей.

В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры. Спортсменка также отсутствует в списках на участие в Кубке России, а значит, не может претендовать на участие в чемпионате страны.

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при.