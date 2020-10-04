Российскую фигуристку Алину Загитову назвали самой красивой спортсменкой в мире. Соответствующий материал опубликован в японском издании The Digest.

Такие выводы журналисты сделали после того, как Загитова опубликовала серию фотографий в своем Instagram. Редакция отметила образ фигуристки, облаченной во все черное, а также подчеркнула, что девушка сочетает в себе «здоровый облик» и «дикий стиль».

Ранее депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что не собирается уделять внимание шоу «Ледниковый период», ведущей в котором станет Алина Загитова. Парламентарий назвала спортсменку «Муму фигурного катания». Кроме того, Роднина обвинила Загитову в «коммерческом подходе» при участии в шоу.

1 октября стало известно, что фигуристка пропустит турниры серии Гран-при сезона-2020/2021. Причины такого решения Загитовой не сообщались.