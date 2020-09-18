Авербух рассказал о дебюте Загитовой в «Ледниковом периоде»

Призер олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух рассказал о дебюте Алины Загитовой на телешоу «Ледниковый период». Об этом сообщает Sport24.

По словам специалиста, Загитова — перфекционистка, предъявляющая к себе очень высокие требования. Кроме того, он отметил прогресс фигуристки. «Работа ведущей — огромный труд, требующий развития речи, кругозора, разнообразия посылов. Только дилетантам кажется, что любой может взять микрофон и вызывать на старт», — добавил Авербух.

31 августа стало известно, что Загитова станет соведущей Алексея Ягудина в новом сезоне шоу «Ледниковый период». После этого она снялась с контрольных прокатов сборной России, заявив, что хочет сосредоточиться на работе на телевидении.

В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры. Спортсменка также отсутствует в списках на участие в Кубке России, а значит, не может претендовать на участие в чемпионате страны.

Загитова — чемпионка Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при.