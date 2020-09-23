Олимпийская чемпионка оценила перспективы Загитовой в академии Плющенко

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила перспективы российской фигуристки Алины Загитовой в академии Евгения Плющенко. Ее слова приводит Sport24.

«О чем идет речь? О том, что Загитова переходит к Плющенко и еще раз становится олимпийской чемпионкой? Это бред сивой кобылы!» — заявила Бестемьянова. Она подчеркнула, что Загитова, по ее мнению, закончила со спортом, хотя и не объявила об этом официально.

22 сентября в Instagram команды Этери Тутберидзе, в которой тренируется Загитова, была опубликована переписка продюсера Яны Рудковской со спортсменкой. В сообщении Рудковская рассказала об открытии новых ледовых школ Плющенко и привлечении иностранных тренеров, а также заявила, что Загитову очень ждут. Плющенко жестко отреагировал на публикацию переписки.

Загитова — чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане. Также в ее активе золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. Всех наград она добилась, тренируясь под руководством Тутберидзе. В декабре 2019-го спортсменка объявила о приостановке карьеры.