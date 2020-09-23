Рудковская напомнила об Уголовном кодексе после публикации переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на публикацию ее переписки с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и напомнила штабу Этери Тутберидзе о существовании уголовной ответственности. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Рудковская заметила, что у нее есть своя версия переписок, но она не собирается ничего публиковать. «Досадно, что есть такие безграмотные граждане, для которых законы не писаны. Надеюсь, статью 138 Уголовного кодекса РФ («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» — прим. «Ленты.ру») штабу их юристы разъяснят», — заявила она.

Продюсер подчеркнула, что ее слова были вырваны из контекста. «Я не вижу там слов "тренироваться" и уж тем более какого-то негатива в чью-то сторону», — пояснила она. Рудковская также вспомнила, что ранее общалась с Загитовой по поводу перехода в академию Евгения Плющенко и участия в ледовых шоу. «Но Алина решила остаться там, откуда хотела уйти», — заключила она.

Переписка Рудковской и Загитовой была опубликована на странице команды Тутберидзе в Instagram 22 сентября. В сообщении Рудковская рассказывает об открытии новых ледовых школ Плющенко и привлечении иностранных тренеров.

Перед началом нового сезона фигуристки Александра Трусова и Алена Косторная перешли из группы Тутберидзе в академию Плющенко. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы. Косторная — победительница континентального первенства и финала Гран-при сезона-2019/2020.