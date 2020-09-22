Плющенко прокомментировал возвращение Медведевой к Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в интервью телеканалу «Россия 24» прокомментировал возвращение фигуристки Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе.

«В той ситуации, в которой Женя оказалась, ей можно только посочувствовать. Кто-то должен смотреть на тебя со стороны, направлять, а главное — фигуристу постоянно нужна опора», — посчитал Плющенко. При этом он обратил внимание на то, что фигуристка не очень хорошо подготовлена к выполнению четверных прыжков, а значит ее тренерский штаб ждет много работы.

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Медведева объявила о решении вернуться в группу Тутберидзе 16 сентября. Фигуристка поблагодарила канадского специалиста Брайана Орсера за проделанную работу и понимание. Хореограф Даниил Глейхенгауз заявил, что за три с половиной недели Медведеву подготовят к первому этапу Кубка России.

Медведева ушла от Тутберидзе к Орсеру летом 2018 года после того, как проиграла соотечественнице Алине Загитовой в личном турнире Олимпиады в Пхенчхане. Кроме серебра Игр-2018, под руководством Тутберидзе Медведева по два раза побеждала на чемпионатах мира, Европы и в финале Гран-при.