Ягудин отреагировал на съемку жены для Playboy

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в сторис своего Instagram отреагировал на откровенную фотосессию супруги Татьяны Тотьмяниной для журнала Playboy.

Спортсмен ответил на вопрос подписчика про отношение фигуриста к съемке. «Странный вопрос. Как же такая красота может не нравиться. Просто ошуительная фотосессия», — написал Ягудин.

Тотьмянина снялась для Playboy в 2014 году. Фотосессия получилась откровенной, среди снимков присутствуют фотографии топлес.

Ягудин, помимо золота Олимпиады 2002 года в одиночном разряде, выиграл четыре чемпионата мира и три первенства Европы. Тотьмянина в паре с Максимом Марининым также становилась олимпийской чемпионкой в 2006 году, пять раз побеждала на чемпионатах Европы и два раза — на первенствах мира. Фигуристка вышла замуж за Ягудина в феврале 2016 года.