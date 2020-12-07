Тарасова заступилась за Загитову

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заступилась за олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову. Об этом сообщает Sport24.

Специалист ответила чемпионке мира в тройном прыжке и телекомментатору Иоланде Чен, которая раскритиковала работу фигуристки на Первом канале. Тарасова предложила спортсменке не смотреть «Ледниковый период», а наслаждаться другими программами. При этом тренер отметила, что восхищается Загитовой, потому что она делает большие успехи.

Чен подвергла Загитову критике в субботу, 5 декабря. По словам спортсменки, ей неловко смотреть на фигуристку в кадре, так как она задает одни и те же вопросы и не умеет разговаривать.

В середине октября стали известны планы Загитовой на соревновательный сезон. Спортсменка решила не участвовать в этапах мирового Гран-при, а также в этапах Кубка России и чемпионате страны. На данный момент фигуристка сосредоточилась на съемках шоу «Ледниковый период», где выступает в роли соведущей Алексея Ягудина.

В декабре 2019-го Загитова приостановила карьеру. Кроме золота Олимпийских игр в Пхенчхане, в активе спортсменки победы на чемпионатах мира и Европы, а также в финале Гран-при.

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