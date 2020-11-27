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Загитова поделилась планами на будущее вне спорта

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Алина Загитова
Алина Загитова
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась планам на будущее вне спорта. Беседа с фигуристкой состоялась в эфире OZON для Puma.

18-летняя Загитова отметила, что не видит себя именно в журналистике. Однако спортсменке интересна работа продюсера. «Может быть, буду себя продюсировать. Возможно, кто знает?» — заявила Загитова.

Фигуристка учится на факультете продюсировании и культурной политики РАНХиГС. Также она выступает в роли ведущей в новом сезоне шоу «Ледниковый период» в паре с другим олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. В октябре стало известно, что спортсменка не будет принимать участие в этапах мирового Гран-при, а также в этапах Кубка России и чемпионате страны.

В декабре 2019-го Загитова приостановила карьеру. Кроме золота Олимпийских игр в Пхенчхане, в активе спортсменки победы на чемпионатах мира и Европы, а также в финале Гран-при.

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